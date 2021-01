Aos 32 anos de idade, morre o apresentador Daniel Carvalho, a Katylene

09/01/2021 | 10:10



Daniel Carvalho, criador da personagem Katylene, morreu na noite do dia 8 de janeiro, aos 32 anos de idade. Segundo informações do colunista Fefito, o apresentador da Band e da MTV estava internado com problemas renais no Rio de Janeiro desde o final de 2020.

Daniel ficou conhecido por interpretar Katylene em um blog e se tornou VJ da MTV com o sucesso da personagem. Na emissora, ele seguiu comentando os looks das celebridades e falando sobre cultura pop. Em 2012, ele integrou a equipe do programa Muito Mais, da Band, onde trabalhava com Adriane Galisteu.

No Twitter, a atriz Fernanda Paes Leme lamentou a morte do amigo:

Vá em paz, Dani... descansa ou faz festa onde estiver... pena que tão cedo!, escreveu..