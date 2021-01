Do Diário do Grande ABC



09/01/2021 | 09:47



O Corpo de Bombeiros foi acionado, na tarde de ontem, para realizar resgate de homem que ficou preso em uma cadeirinha a aproximadamente 20 metros do solo enquanto trabalhava em um edifício de 60 metros, em Santo André.

Os bombeiros foram acionados por volta das 14h, quando o homem que estava na cadeirinha não conseguiu mais se locomover no aparelho. Equipados com cordas e com demais aparelhos para efetuar salvamento em altura, os bombeiros conseguiram resgatar o homem.

Os bombeiros utilizaram equipe de 11 homens para resgatar o profissional que estava no prédio. O homem foi içado até o solo acompanhado de dois bombeiros e foi resgatado sem nenhum ferimento.