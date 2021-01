Rayan está chegando! Kyra Gracie e Malvino Salvador compartilham clique a caminho da maternidade

09/01/2021 | 09:10



Rayan está a caminho! Na noite da última sexta-feira, dia 8, Kyra Gracie e Malvino Salvador compartilharam um clique indo para a maternidade em seus perfis oficiais do Instagram. A atleta e professora de Jiu-Jitsu passou das 41 semanas de gestação e começou a sentir contrações mais fortes na sexta-feira. Este é o terceiro filho dos pombinhos, casados desde 2013; juntos, eles já eram pais das pequenas Ayra e Kyara.

No caminho para maternidade pela terceira vez na minha vida. Segunda foto já com as contrações. Vem, Rayan, para completar a nossa família de Jiu-Jiteiros, escreveu Kyra na rede social.

Malvino também tem uma outra filha: Sofia, fruto de seu antigo relacionamento com Ana Ceolin. Rayan, então, será o primeiro menino da família! Eles devem estar mais do que ansiosos, não é?