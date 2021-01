Santo André anuncia meia Gegê, ex-Brasil de Pelotas

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



09/01/2021 | 00:01



O Santo André anunciou ontem seu nono reforço para o Campeonato Paulista. Aos 26 anos, o meia Gegê, ex-Brasil de Pelotas-RS é o primeiro jogador do setor que chega para compor o elenco do técnico Paulo Roberto. Antes de disputar a Série B do Brasileiro pela equipe gaúcha, o atleta passou por Avaí-SC, Adana Demirspor-TUR, ABC-RN e Botafogo-RJ, clube que o revelou e onde passou pelo menos cinco temporadas.

De acordo com o executivo de futebol Edgard Montemor Filho, Gegê será fundamental no planejamento do clube e do treinador. “Meia clássico, com excelente nível técnico, que vai colocar os jogadores em condição de fazer gols. É excelente batedor de falta e de técnica bem apurada. Acredito que vá agregar e dar muita qualidade ao time para o Paulistão”, explicou o dirigente.

O Ramalhão já tem acerto verbal com pelo menos mais uma dezena de jogadores, mas ainda não pode revelá-los porque estão em atividade em outros clubes. “Vamos soltando aqueles que podem ser anunciados. Os demais vamos aguardando.”

Os jogadores anunciados, bem como a comissão técnica, iniciam os trabalhos visando o Paulistão na segunda-feira. A princípio, os treinos serão no Jaçatuba, sede social ramalhina. Em fevereiro, durante 15 dias o elenco ficará em Jacutinga-MG, cidade que mais uma vez recebe a pré-temporada.