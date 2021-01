Liverpool bate Aston Villa e está nas oitavas de final da Copa da Inglaterra

08/01/2021 | 19:10



Em um jogo que chegou a ser ameaçado de adiamento por causa dos dez casos de covid-19 na equipe do Aston Villa, o Liverpool derrotou o time de Birmingham, por 4 a 1, nesta sexta-feira, no campo do adversário, e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa da Inglaterra.

Em um jogo marcado pelo duelo entre o ataque do Liverpool contra a regtranca do Aston Villa, os comandados do técnico Jürgen Klopp levaram vantagem, apesar do primeiro tempo ter terminado empatado.

A missão do Liverpool parecia ser fácil quando aos quatro minutos de jogo Mané abriu a contagem, após bela cabeçada. O atual campeão inglês abusou dos erros nas finalizações e foi castigado, aos 41 minutos. O jovem Barry, de 17 anos, escapou pelo meio e tocou com classe e categoria na saída de Kelleher para empatar o jogo.

Na segunda etapa, o Aston Villa voltou um pouco melhor na marcação e evitou a chegada dos jogadores mais perigosos do Liverpool em sua área até os 15 minutos. Mas bastaram três bobeadas na marcação para que todo o trabalho fosse desperdiçado.

Sempre pelo lado direito do ataque, o Liverpool iniciou as jogadas dos três gols. Aos 15 minuto, Wijnaldum teve toda a liberdade para receber a bola e caprichar no canto de Onodi. Aos 18, Man´r deu sorte e meio sem querer fez o terceiro de cabeça. Salah, rápido dentro da área, virou e bateu para fechar o placar, aos 20 minutos.

Em outro jogo, nesta sexta-feira, pela Copa da Inglaterra o Wolverhampton derrotou o Crystal Palace por 1 a 0 e também se classificou para as oitavas.