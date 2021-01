Anitta diz querer empresariar MC Melody: 'quando tiver 17 anos, agora ela estuda'

08/01/2021 | 16:33



A cantora Anitta e o pai de MC Melody, Belinho, trocaram mensagens em tom de crítica em comentários feitos em uma postagem no Instagram na madrugada desta sexta-feira, 8.

Atualmente, Melody tem 13 anos de idade e aposta na carreira de cantora incentivada pelo pai. No passado, a cantora esteve no centro de uma polêmica por conta de clipes e postagens no Instagram que causavam muita exposição e até acusações de sexualização, o que rendeu críticas públicas inclusive por parte de sua mãe. Em 2019, Belinho chegou a um acordo com Felipe Neto sobre a educação das filhas (leia mais aqui).

"Eu juro por Deus que acho que essa menina tem todo o elã pra ser babadeira na música. Só precisava deixar o pai só na função de pai e pegar um bom empresário risos", escreveu Anitta.

Em resposta a outra pessoa que concordou com a cantora, Belinho respondeu: "Falar dela, que tem potencial, que acha isso ou aquilo e que o pai é ruim é fácil, né? Agora, não entendem que vocês só conhecem a Melody porque eu estou há cinco anos dando meu sangue, trabalhando como louco para manter ela na mídia sem ajuda de fdp nenhum".

Belinho ainda se disse "julgado, xingado, condenado" e continuou: "muitos não conhecem nossa história, só conhecem o que uns e outros falaram e rotularam para ganhar mídia em cima, mas e ajudar?"

"Anitta, já que você vê tanto potencial nela, te ofereço a carreira dela e fico somente como pai, vamos ver, ok? Estou aguardando seu contato. Falar, apontar, qualquer um faz. Fazer é difícil", sugeriu o pai de MC Melody.

"Não concordo com o que foi escrito, mas não vou entrar nesse mérito. Topo sim. A gente começa quando ela tiver 17 anos. Agora ela estuda", respondeu Anitta, compartilhando emojis de coração.