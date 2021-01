Rodolfo Carlos, da dupla ET e Rodolfo, é contratado pela Record TV

08/01/2021 | 16:11



Quem cresceu nos anos 90 grudado na telinha da TV certamente se lembra da dupla ET e Rodolfo. Os dois, que surgiram no programa Ratinho Livre, ainda na Record TV, logo fizeram sucesso com um quadro no Domingo Legal, no SBT, em que acordavam celebridades, além de ter até lançado um álbum na época com músicas de comédia. Infelizmente, Carlos Chinirian, o ET, morreu em 2010 por doenças pulmonares, mas o público poderá matar a saudades de Rodolfo em breve.

O repórter assinou contrato com a Record TV. Em seu Instagram Stories, ele posou ao lado do diretor João Scortecci e agradeceu a oportunidade. Procurada, a emissora confirmou a contratação e contou que Rodolfo fará reportagens para o novo programa de Geraldo Luís, chamado A Noite é Nossa.

Com estreia prevista para o dia 20 de janeiro, A Noite É Nossa é inspirado nos grandes programas de auditório que fizeram sucesso na televisão brasileira e marcaram gerações de telespectadores. A atração irá ao ar toda quarta-feira, às 22h30, na Record TV.