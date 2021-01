Após cinco anos do término, Gwen Stefani consegue anulação de casamento com Gavin Rossdale

08/01/2021 | 16:11



Boa notícia para Gwen Stefani e Blake Shelton! De acordo com a revista americana US Weekly, a cantora conseguiu anular na Igreja Católica seu casamento com o músico Gavin Rossdale.

Após cinco anos do término de Gwen e Gavin, o Tribunal do Vaticano concedeu a anulação que permitirá que a artista se case novamente na igreja. Aliás, Gwen Stefani e Blake Shelton ficaram noivos em outubro de 2020 - e agora, com a boa notícia, poderão realizar a cerimônia católica.

De acordo com a fonte que deu a informação à US Weekly, Gwen está animada pois a religião sempre foi algo muito importante para ela.

Stefani e Shelton se conheceram em 2015, nos bastidores do reality The Voice, e começaram a namorar desde então. O casal está planejando o casamento para o início do próximo ano, em uma capela em Oklahoma, construída pelo próprio Blake! Fofos, né?