08/01/2021 | 16:11



Notícia triste para os fãs de María Pedraza e Jaime Lorente. Segundo informações do site espanhol Crush.News, os atores de La Casa de Papel e Elite começaram 2021 separados.

A publicação afirma que o término aconteceu dias antes do aniversário de Jaime, que fez 29 anos de idade no dia 12 de dezembro. María teria deixado a casa que os dois compartilhavam juntos e as festas de final de ano foram um pouco tristes para os artistas.

Os dois também deixaram de se seguir nas redes sociais. Até o momento, no entanto, nenhum deles falou sobre o término publicamente. Complicado, não é?