Susana Vieira compartilha foto ao lado de Nicette Bruno no dia em que a atriz faria 88 anos de idade

08/01/2021 | 16:10



Na última quinta-feira, dia 7, dia oficial de compartilhar fotos antigas no Instagram usando a #tbt, Susana Vieira aproveitou o momento para prestar uma homenagem à colega de cena nas novelas da TV Globo, Nicette Bruno. Na data, a atriz estaria completando 88 anos de idade.

A foto, ainda em preto e branco, mostra as duas atuando na novela Mulheres de Areia, em 1993. Na legenda, Susana escreveu:

Meu #tbt de hoje é uma homenagem ao aniversário da nossa querida Nicette.

A atriz estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Casa de Saúde de São José, no Humaitá, Zona Sul do Rio, mas não resistiu a complicações causadas pela covid-19 e faleceu no dia 20 de dezembro de 2020. Seu nome foi adicionado nessa sexta-feira, dia 8, ao memorial feito pelo Crematório e Cemitério da Penitência em homenagem às vítimas da Covid-19, localizado no Rio de Janeiro, de acordo com o colunista Ancelmo Gois.