10/01/2021 | 00:01



A Editora Galera, braço dentro do Grupo Editorial Record, anunciou que irá publicar no Brasil os livros que deram origem ao filme japonês O Castelo Animado (2004), do Studio Ghibli.

Em seu blog, a empresa revelou que edições especiais das publicações estão planejadas para chegar ao mercado nacional em 2021, mas uma data não foi estabelecida.

A ideia é que sejam desenvolvidas versões em português para a trilogia O Castelo Animado (1986), O Castelo no Ar (1990) e A Casa dos Muitos Caminhos (2008).

Segundo a editora, todas as obras terão capa com desenhos especiais assinados pela ilustradora Isadora Zeferino.