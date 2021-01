Do Diário do Grande ABC



10/01/2021 | 00:01



A rede digital Steam revelou lista com os jogos mais vendidos ao longo de 2020. Os dados para o levantamento sobre o ano passado levam em conta transações realizadas entre 1º de janeiro e 18 de dezembro em todo o mundo.

Não é um ranking competitivo, apenas lista com as atrações que chamaram a atenção, entre opções gratuitas e pagas.

A categoria platina, com os 12 títulos que mais tiveram download, é formada por: Among Us, Counter-Strike: Global Offensive, Cyberpunk 2077, Destiny 2, Doom Eternal, Dota 2, Fall Guys: Ultimate Knockout, Grand Theft Auto V, Monster Hunter: World, PUBG, Rainbow Six: Siege e Red Dead Redemption II.