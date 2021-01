Da Redação



08/01/2021



Ribeirão Pires descarta voltas às aulas presenciais neste bimestre. O anúncio foi feito, na manhã desta sexta-feira (8), durante reunião entre o prefeito Clóvis Volpi e a secretária da Pasta, Rosi Ribeiro de Marco. "Algumas escolas não tem sequer álcool gel e produtos de limpeza. Nosso maior compromisso é com a vida e, por isso, hoje não podemos retomar as aulas de forma presencial", justificou a secretária observando que ainda é necessário aguardar o Decreto do governo do Estado para que o município possa definir as diretrizes para o ano letivo.

De acordo com dados da Secretaria de Educação, a rede municipal de ensino conta, atualmente, com 860 professores e, aproximadamente, 7230 alunos matriculados (Infantil Parcial, Infantil Integral, Fundamental I e II).