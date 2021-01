Juliano Laham substitui Arthur Aguiar na novela Gênesis

08/01/2021 | 13:10



As gravações e produção da novela Gênesis, na Record TV, está a todo vapor! A trama bíblica, que tem previsão de estreia no dia 19 de janeiro, terá sete fases em sua trama, começando com a história de Adão e Eva.

Com um elenco com mais de 250 atores e atrizes, é de se esperar algumas mudanças no decorrer das gravações. Segundo o colunista Flávio Ricco, Juliano Laham entrou para interpretar José do Egito, substituindo Arthur Aguiar.

De acordo com outra colunista, Fábia Oliveira, Arthur foi demitido da emissora após seu comportamento nos bastidores da novela. Segundo Fabia, ele levou uma bronca por chegar atrasado, além de se recusar a cortar o cabelo, a barba e experimentar o figurino. O ator também não teria decorado o texto de seu personagem.

Vale lembrar que José do Egito já foi interpretado por Ângelo Paes Leme na minissérie de mesmo nome exibida também na Record TV, em 2013.