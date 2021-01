Grande ABC permanece na fase amarela do Plano São Paulo

Miriam Gimenes

Do Diário do Grande ABC



08/01/2021 | 12:46



O Grande ABC permanece na fase amarela, a terceira do Plano São Paulo de reabertura econômica. A informação acaba de ser dada em coletiva de imprensa promovida por profissionais da Saúde no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. Do total de municípios, apenas 10% - Marília, Registro, Ribeirão Preto e Sorocaba - ficaram na fase 2, a laranja, mais restrita. Próxima reclassificação será dia 5 de fevereiro.

"A primeira semana epidemiológica deste ano apresentou um aumento de 30% em novos casos do coronavírus do Estado. Isso mostra a circulação do vírus da população de forma intensificada. Esse número, com certeza, foi aumentado por conta das festas de final de ano", analisou o secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorinchteyn. "A reclassificação do Plano São Paulo é uma forma de prevenirmos a vida e garantir que toda população, caso tenha necessidade, possa ser acolhida de maneira correta", completou.

A fase amarela mantém todas as atividades em funcionamento, os estabelecimentos com temo limitado a 10 horas por dia. Os parques estaduais se mantém abertos e os bares podem atender até as 20h. Os demais estabelecimentos até as 22h.

O Brasil tem 200.498 mortes pelo novo coronavírus e 7.961.673 casos confirmados. A taxa de ocupação da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) na Grande São Paulo, que inclui o Grande ABC, está em 65,5%.