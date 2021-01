Ex-marido de Britney Spears participou de manifestação que acabou em invasão ao Capitólio

08/01/2021 | 11:11



Quem é fã de Britney Spears provavelmente se lembra de alguns de seus polêmicos relacionamentos - como o casamento com Jason Allen Alexander em 2004, que durou apenas 55 horas! E parece que Jason ainda não se cansou das polêmicas em sua vida, já que através do Facebook ele revelou que estava presente na manifestação da última quinta-feira que resultou na invasão do Capitólio nos Estados Unidos.

Em seu perfil na rede social, Jason publicou a foto que você vê a direita da montagem acima, na qual aparece com um gorro em homenagem ao presidente Donald Trump, na qual se lê Trump 45, e a seguinte legenda:

D.C. [Distrito de Columbia] Milhões apareceram.

No dia 4 de janeiro, o ex-marido de Britney ainda publicou um vídeo mostrando uma aglomeração na qual uma mulher incitava as pessoas presentes a marcharem até o Capitólio e protestarem contra os globalistas que viraram as costas para Deus. Jason também costuma publicar diversas mensagens em apoio ao atual presidente dos Estados Unidos.

De acordo com o TMZ, ainda não se sabe se Jason apenas participou da manifestação, ou se ele também estava junto do grupo que invadiu o Capitólio. Vish!