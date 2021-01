Kim Kardashian irá brigar pela custódia dos filhos com Kanye West, mas tem medo do rapper: - Ele sabe muito sobre a família

08/01/2021 | 11:10



Kim Kardashian e Kanye West vão lutar pelos filhos! Segundo o site The Sun, a socialite quer ter a custódia total dos quatro filhos com o rapper.

Como você viu, Kim Kardashian e Kanye West estariam se divorciando. De acordo com o The Sun, uma fonte próxima à Kim revelou que o divórcio parecia amigável no começo, mas que ambos vão batalhar pelos filhos:

- Nenhum deles quer parecer o perdedor neste divórcio e ambos lutarão duro por seus filhos. Kim deixou claro que quer a custódia total, então se Kanye tentar lutar contra ela, a batalha pela custódia será brutal.

A fonte ainda disse que a família de Kim Kardashian, principalmente sua mãe Kris Jenner, estaria se sentindo apavorada por não conseguir controlar a situação:

- Eles sabem que não podem controlar Kanye, especialmente quando ele luta contra seu transtorno bipolar. Então não há como dizer o que ele vai dizer publicamente. Kris não pode controlar totalmente esta situação como ela normalmente pode com escândalos públicos e ela sabe disso. E Kim não pode confiar totalmente em sua mãe para fazê-lo desaparecer, porque não há como saber exatamente o que Kanye fará. Ele sabe tanto sobre a família, coisas que eles nunca gostariam de expor. Eles estão nervosos com o que ele vai fazer com essa informação.

O informante revelou que Kim pode usar o transtorno de Kanye para conseguir a custódia dos filhos:

- Se ela pode provar que ele tem problemas mentais, ela pode argumentar que ele não deve ter custódia conjunta. Ela poderia sugerir que ele veja as crianças com monitores ? se ele é mentalmente instável, ele só poderia ver as crianças e ela tomaria as grandes decisões da vida.

Kim Kardashian e Kanye West são pais de North, Saint, Chicago, e Psalm.