Time da 3ª divisão que tirou Atlético de Madrid encara o Barcelona na Copa do Rei

08/01/2021 | 10:50



A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF, na sigla em espanhol) realizou nesta sexta-feira o sorteio dos confrontos da terceira fase da Copa do Rei. Com 16 duelos no total, esta etapa da competição tem as estreias de Real Madrid e Barcelona, atuais campeão e vice do Campeonato Espanhol, respectivamente, e de Athletic Bilbao e Real Sociedad, finalistas da última edição do torneio eliminatório.

O sorteio definiu que o Barcelona terá pela frente o Cornellá, clube da terceira divisão, que na última quarta-feira surpreendeu a todos ao eliminar o Atlético de Madrid, atual líder do Campeonato Espanhol, com uma vitória em casa por 1 a 0.

Real Madrid, Athletic Bilbao e Real Sociedad também terão um rival da terceira divisão pela frente. O time do técnico francês jogará contra o Alcoyano, o de Bilbao enfrentará o Ibiza e o de San Sebastian duelará com o Córdoba. Nesta fase, de jogo único, todos os clubes de divisões menores têm a vantagem de serem mandantes.

Dois times das região do País Basco, Athletic Bilbao e Real Sociedad ainda não decidiram o título da edição da temporada passada da Copa do Rei. A disputa pela taça estava prevista para o mês de abril de 2020, mas foi adiada por causa da pandemia de covid-19. Em maio, os times acertaram com a RFEF esperar ao máximo até a presença de público voltar a ser permitida nos jogos. Por enquanto, a data combinada é 4 de abril deste ano, no estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilha.

Confira os confrontos da 3.ª fase da Copa do Rei:

Cornellá x Barcelona

Alcoyano x Real Madrid

Ibiza x Athletic Bilbao

Córdoba x Real Sociedad

Navalcarnero x Eibar

Peña Deportiva x Valladolid

Málaga x Granada

Almería x Alavés

Leganés x Sevilla

Alcorcón x Valencia

Girona x Cádiz

Sporting Gijón x Betis

Espanyol x Osasuna

Fuenlabrada x Levante

Rayo Vallecano x Elche

Tenerife x Villarreal