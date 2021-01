Amazon Prime dá assinatura de graça na Twitch; saiba como usar

Marcella Blass

O Prime é um serviço da Amazon que dá aos usuários um série de benefícios, entre eles frete grátis ilimitado e acesso aos streamings da empresa. O que nem todo sabe, contudo, é que essa assinatura também garante um subscribe mensal de graça em qualquer canal da Twitch.

Nesse benefício, a inscrição dura um mês e, após o período, o usuário pode escolher continuar apoiando o mesmo canal ou dar o seu novo subscribe para outro criador de conteúdo. Se você ainda não tem o Prime, é possível fazer a assinatura por R$ 9,90/mês no site da Amazon ou no Prime Gaming.

A seguir, o 33Giga te mostra o passo a passo para conectar sua conta Prime Gaming (para ter acesso a todos os outros benefícios na plataforma) e resgatar a sua assinatura mensal gratuita na Twitch. Veja só!

1 – Na página inicial do Prime Gaming, clique em Conectar-se (no canto superior direito).

2 – O site vai conferir se você está no Brasil. Depois, basta clicar em Continuar.

3 – Faça login com o seu e-mail e senha da Amazon – o mesmo do site de compras, do streaming de vídeo etc.

4 – Pronto! Agora, logado em sua conta da Twitch, vá até o canal do criador de conteúdo que deseja apoiar. Logo abaixo do player de vídeo, clique no botão Inscrever-se.

5 -Role as opções até encontrar o campo Inscrição gratuita com o Prime, confirme a ação clicando no botão Inscreva-se gratuitamente.