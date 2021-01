Nas prateleiras: celulares da realme e os principais lançamentos de tech da semana

Bianca Bellucci

As empresas de tecnologia vivem em constante expansão. Em busca de entregar cada vez mais novidades para os usuários, elas semanalmente colocam nas prateleiras novos produtos. Para você não perder nenhum lançamento, o 33Giga reúne o que chegou ao mercado brasileiro nesta semana. Os itens são referentes ao período entre 2 e 8 de janeiro. Confira!

Lançamentos da realme

A realme lançou oficialmente seus primeiros produtos no Brasil. São dois smartphones da série 7 (realme 7 e realme 7 pro), além do smartwatch realme Watch S e os fones de ouvidos Bluetooth chamados de realme Buds Q.

O celular realme 7 chega ao País com um conjunto de quatro câmeras (64MP + 8MP + 2MP + 2MP), bateria de 5000 mAh que promete ser 100% recarregada em 65 minutos, processador Octa-Core de 2.0 GHz, 8 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento. Ainda tem tela de 6,5 polegadas e pode ser encontrado em branco ou azul. Preço sugerido: R$ 2.499.

O modelo realme 7 pro, por sua vez, tem como maior destaque a bateria de 4500mAh. Ela promete ser carregada a 100% em 34 minutos. E são necessários apenas 12 minutos para recuperar 50%. O smartphone também apresenta conjunto de quatro câmeras (64MP + 8MP + 2MP + 2MP), processador Octa-Core de 2.3 GHz, 8 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento. Está disponível em azul e prata. Preço sugerido: R$ 2.999.

Quando o assunto é smartwatch, o realme Watch S apresenta tela colorida de 1,3 polegada e mais de 100 layouts para personalizar a interface. Além de servir para as horas e notificações, o dispositivo monitora a saúde do usuário. O corpo do relógio é feito de liga de alumínio e a pulseira é feita de silicone em gel. As alças vêm em quatro cores: preto, azul, laranja e verde. Preço sugerido: a partir de R$ 699.

Por fim, os fones de ouvido realme Buds Q chegam a partir de R$ 299. Leve e compacto, suporta uma chamada de 3 horas ou 4,5 horas de reprodução de música. No entanto, com o estojo de carregamento, essa autonomia pode ir até 20 horas. Com design criado por José Lévy, designer colaborador da Hermès, o eletrônico pode ser encontrado em preto ou branco.

Vale destacar que, durante o primeiro mês de vendas, a B2W terá exclusividade na venda da realme no Brasil. Todos os produtos da marca chinesa poderão ser comprados nos sites da Lojas Americanas e do Submarino.

Mi Smart Speaker, da Xiaomi

Esta caixa de som inteligente da Xiaomi é concorrente dos modelos Echo, da Amazon. Aqui, no lugar da assistente de voz Alexa, o usuário pode usar o Google Assistente para controlar a Mi Smart Speaker – seja durante as reproduções musicais conectadas via Bluetooth, seja os dispositivos do tipo Smart House. O aparelho pode ser encontrado por R$ 699,99 nas lojas físicas da marca, localizadas nos shoppings Center Norte e Ibirapuera, em São Paulo (SP), e no e-commerce oficial da empresa.

MX Anywhere 3, da Logitech

A Logitech trouxe para o Brasil o mouse MX Anywhere 3. Equipado com Bluetooth, com carga completa, tem autonomia de até 70 dias – sendo que um minuto na tomada entrega até três horas. O modelo também possui a tecnologia Flow, que permite sincronizar até três dispositivos e alternar entre eles com o apertar de um botão.

O MX Anywhere 3 ainda vem com sensor Darkfield, que dispensa o uso de mousepads, uma vez que reconhece qualquer superfície, incluindo vidros, e pode ser utilizado de até 10 metros de distância do aparelho conectado. Está disponível nas cores grafite, cinza claro e rosa, pelo preço sugerido de R$ 499,90.

Nova linha de caixas de som da Pulse

A Pulse lançou uma linha profissional de caixas de som, sendo três novos modelos que atendem a diferentes necessidades.

Com 250W de potência e controles individuais, a caixa SP371 possui alto-falantes de 15 polegadas e 10 opções de conexão. Entre elas: Bluetooth, AUX, Micro SD, USB, P10 e Speakon. O modelo SP369, por sua vez, possui 160W de potência, alto-falantes de 12 polegadas e também 10 opções de entradas. Preços sugeridos respectivos: R$ 1.699 e R$ 1.399.

Agora, para quem precisa de uma solução completa, o combo speaker SP373 possui mixer de 8 canais (4 canais mono + 2 canais estéreo) com controles independentes, 10 opções diferentes de conexões de entrada e saída, além dos controles de repeat, delay e volume. O combo conta ainda com luzes de LED e função phantom. O conjunto é composto por duas caixas passivas que devem ser conectadas a um amplificador central de 100W de potência. Preço sugerido: R$ 2.199.

