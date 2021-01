José Raimundo anuncia saída da Globo após 31 anos

08/01/2021 | 10:38



José Raimundo anunciou a saída da TV Globo nesta quinta-feira, 7, após mais de três décadas na emissora. O repórter, que era um dos mais tradicionais da emissora no Nordeste, integrava a equipe da TV Bahia. No Instagram, o jornalista fez um texto de despedida no qual agradeceu aos colegas de trabalho, lembrou sua trajetória e falou de um futuro indefinido ainda.

"Se tem uma coisa que me maltrata é a despedida. Mas como é inevitável, comunico o meu desligamento da TV Bahia. É aquela velha e conhecida regra: relação de trabalho só se mantém quando as duas partes querem", escreveu, sem dar muitos detalhes sobre a saída dele da emissora.

Ele declarou que foram "31 anos de dedicação exclusiva, intensa". "Uma estrada longa, enladeirada, sinuosa, surpreendente, como costuma impor a prática do bom jornalismo na TV. Na bagagem, uma trajetória que me honra, histórias inesquecíveis e a impagável convivência de companheirismo e aprendizado." José Raimundo não disse se irá para algum outro projeto e ressalta que o futuro é incerto para ele: "o horizonte é indefinido por enquanto", afirmou.