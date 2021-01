Volkswagen lança Up 2021 com quatro lugares e em versão única

Leo Alves

Do Garagem360



08/01/2021 | 10:18



Embora a marca não confirme, o VW Up mostra sinais de que sua aposentadoria está próxima. Para a linha deste ano, em vez de adicionar o terceiro encosto de cabeça e cinto de três pontos para todos os ocupantes – para cumprir a lei –, a Volkswagen optou por transformá-lo em um modelo de quatro lugares.

Além dessa mudança, o subcompacto perdeu o motor 1.0 aspirado e agora só está disponível com o propulsor turbinado 1.0 TSI. A versão Xtreme passa a ser a única do modelo e tem preço sugerido de R$ 60.090.

VW Up 2021

Sem opcionais, o Up Xtreme 2021 traz de série direção com assistência elétrica, ar-condicionado, volante multifuncional, sensor de estacionamento traseiro, banco do motorista e coluna de direção com regulagem de altura, computador de bordo, chave canivete, alarme com comando remoto na chave. rodas de liga leve de 15 polegadas, sistema de som Composition Phone, retrovisores elétricos, travas elétricas e vidros dianteiros elétricos.

Ao todo, são cinco cores disponibilizadas para a carroceria: as sólidas Preto Ninja, Branco Cristal e Vermelho Flash, e as metálicas Cinza Platinum e Prata Sirius, que custam R$ 1.570.