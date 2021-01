Cantora argentina se pronuncia sobre rumores de romance com Neymar Jr.

08/01/2021 | 10:10



Desde que se separou de Bruna Marquezine, Neymar parece estar curtindo muito bem a sua vida de solteiro, não assumindo nenhum relacionamento sério desde então. Por isso, muitas especulações surgem em relação à vida amorosa do jogador. A mais recente delas foi sobre seu envolvimento com a cantora argentina Emilia Mernes! No entanto, a artista já negou que esteja se relacionando com o craque brasileiro.

Em participação por telefone no programa La Previa Del Cantado, Emilia foi direta ao responder questionamento da apresentadora Lourdes Sánchez:

Não estou, pessoal. Do que vocês estão falando? Não, isso me deixa muito mal. Tchau, amo vocês, respondeu ela, já desligando o telefone.

Mernes, que tem 24 anos de idade, foi apontada como a nova affair de Neymar após os dois aparecerem juntinhos cantando um hit dela durante festa de Réveillon que ele armou na mansão que possui em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.