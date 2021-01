Mariana Godoy comenta saída da Band após pouco mais de cinco meses de contrato

08/01/2021 | 09:10



Mariana Godoy deu detalhes sobre sua saída da Band em entrevista ao colunista Leo Dias. A jornalista, que teve um contrato de pouco mais de cinco meses com a emissora, afirmou que a decisão de deixar a empresa partiu dela:

- Eu pedi para sair. Só levo coisas boas da Band comigo e agradeço todo o carinho, respeito e a compreensão. Este momento é muito particular para mim, disse ela, que não guarda ressentimentos.

Mariana ainda explicou que seu trabalho na casa não vingou:

- Fui convidada para um projeto específico (que não vingou) e o programa da noite ainda estava passando por ajustes, mas era muito complicado de fazer por causa da pandemia ? que ainda não acabou, ao contrário do que muitos pensam.

O programa matutino que ela comandaria acabou não indo para frente, assim como o Melhor Agora, que era exibido na parte da noite, e só teve três meses de duração.

Apesar de tudo, Mariana não descarta voltar à emissora num futuro:

- Vou me dar um tempo, vou pensar em novos projetos e possibilidades e quem sabe , um dia, não voltamos a trabalhar juntos?, finalizou ela em bate-papo com o colunista.

Em nota, a emissora afirmou que a rescisão do contrato foi firmada em um acordo entre ambas as partes:

Mariana Godoy esteve hoje na Band com Johnny Saad e companheiros para se despedir, pois parte para novos projetos. A Band entendeu suas razões e deixou claro que as portas estarão sempre abertas para ela, uma jornalista consagrada, profissional querida e especial que é. No Grupo Bandeirantes, só deixa amigos e admiradores., diz o comunicado da noite da última quinta-feira, dia 7.

Em mensagem nas redes sociais, a jornalista ainda agradeceu aos parceiros de trabalho na casa:

Tudo foi muito bom e eu agradeço à Band por ter me acolhido com tanto carinho. ?A vida é feita de escolhas? e eu escolhi buscar novos horizontes. Sigo em frente com o coração agradecido. Obrigada Johnny, a sua delicadeza de alma faz de você um ser humano especial. Obrigada Zimmerle, pelo convite generoso. Obrigada Rodolfo Schneider, Thays Freitas, Pedro Campos, Cláudio Humberto e toda a equipe da Rádio Bandeirantes, com vocês aprendi muito sobre esse veículo fascinante. Na Band eu reencontrei bons amigos e conheci muita gente linda. Obrigada a todos. Agora chegou o momento de partir e aonde eu for, de alguma forma, levarei um pouquinho de cada um de vocês. Sucesso pra todos nós, sempre. Mariana Godoy.