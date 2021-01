Santo André desmonta túneis de luz após receber cerca de 53 mil veículos

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



08/01/2021 | 00:01



Um mês depois de sua inauguração oficial, a Vila de Luz, atração principal da programação de Natal de Santo André, foi desmontada na manhã de ontem. Em parceria com o Fundo Social de Solidariedade, a decoração natalina, adaptada em sistema drive-thru justamente para evitar aglomerações por causa da Covid-19, recebeu a visita de pelo menos 53 mil veículos, com média de 5.000 em dias da semana e de 7.000 em sábados e domingos.

Ao longo da Avenida Professor Valdemar Mattei, na região do Parque Central, foram retiradas as 450 mil lâmpadas colocadas para formar túneis iluminados nos dois sentidos da via, além de um urso iluminado, símbolo do Fundo Social, com três metros de altura.

O Diário, que acompanhou a inauguração oficial – no dia 8 de dezembro –, conferiu a aprovação de crianças e adultos que passavam pelo local e não esconderam a admiração pelo projeto adaptado em plena pandemia.

Os munícipes que passaram pelos túneis também conferiram a novidade deste ano, na qual o público pôde ainda sintonizar pelo rádio do carro, na frequência 91.7 FM, e conferir quatro músicas gravadas pela Ossa (Orquestra Sinfônica de Santo André) e duas peças do Coro de Santo André. São canções clássicas, como Jingle Bells e Have Yourself a Merry Little Christmas.

Para o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), o formato adaptado em drive-thru foi inovador. “A Vila de Luz trouxe à nossa cidade um pouco da magia do Natal e levou às famílias, tão penalizadas pelos impactos do novo coronavírus, uma mensagem de esperança em dias melhores. Uma iniciativa do Fundo Social de Solidariedade, capitaneado pela (primeira-dama e presidente do Fundo Social) Ana Carolina Serra, aprovada pelos andreenses, que compareceram em grande número e prestigiaram a atração, de forma segura e responsável, sem promover aglomerações”, avalia o prefeito.

A atração natalina contou com investimento de R$ 540 mil da Prefeitura, em parceria com a iniciativa privada do município.