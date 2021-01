Hospital Brasil ganha equipamento de ressonância pioneiro na região

Flavia Kurotori

O Hospital e Maternidade Brasil, em Santo André, conta desde terça-feira com novo equipamento de ressonância magnética. Com meta de realizar 4.000 procedimentos por mês, a máquina, do modelo Signa Pioneer, de 3 Tesla, oferece mais conforto ao paciente e imagens detalhadas. Trata-se da primeira unidade do modelo no Grande ABC. A Rede D’Or São Luiz não divulgou o investimento.

O equipamento permite identificar lesões muito pequenas ou sutis, proporcionando o diagnóstico preciso, possibilitando nitidez e detalhamento das imagens. Os equipamentos da marca são os mais potentes disponíveis no Brasil para uso clínico.

Luiz Tenório Siqueira, coordenador do serviço de radiologia do Hospital Brasil, destacou que é uma ferramenta importante no diagnóstico de alterações oncológicas e degenerativas osteomusculares. “O equipamento auxilia na avaliação mais precisa do tecido cartilaginoso em doenças degenerativas de articulações como joelho, ombro e quadril”, explicou.

Outro diferencial é a possibilidade de ressonância magnética funcional, em que o paciente pode realizar algumas tarefas ao longo do exame.

COMODIDADE

O equipamento promete mais conforto aos pacientes, já que o bore, espaço onde o paciente fica posicionado durante o exame, é o maior existente, com 70 centímetros. Assim, pessoas que sofrem em ambientes fechados podem se sentir mais confortáveis durante o procedimento. A mesa é mais baixa e maior, facilitando o acesso dos pacientes.

Além disso, o som emitido pela máquina durante o exame é 30 vezes menor do que nos demais aparelhos, ao mesmo tempo em que a velocidade para conclusão do exame é menor.