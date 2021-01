Ex-presidente da Fifa, Joseph Blatter é internado em estado grave

07/01/2021 | 22:05



O suíço Joseph Blatter, ex-presidente da Fifa, foi hospitalizado, em estado grave, nesta quinta-feira, na Suíça. Segundo o jornal "Blick", a família não revelou o motivo da internação do dirigente de 84 anos.

A saúde de Blatter, após o seu afastamento do principal cargo da entidade que dirige o futebol mundial em 2015, tem se mostrado bastante irregular, com internações para cirurgias por causa de câncer de pele, lesões no joelho e crise no sistema imunológico.

"Meu pai está no hospital. Ele está melhorando a cada dia. Mas ele precisa de tempo e descanso. Em nome da minha família, peço privacidade", disse Corine, filha de Blatter, ao jornal suíço.

Em 2015, Blatter renunciou à presidência da Fifa, depois de 17 anos, ao ser acusado de corrupção. Banido pelo Comitê de Ética, foi substituído por Gianni Infantino. Vários processos correm na justiça contra sua administração.

O último é uma denúncia formal apresentada pela Fifa contra Blatter, alegando irregularidades financeiras na construção de um museu do futebol, em Zurique, que teria fechado logo após sua abertura, em 2016. A obra custou 462 milhões de euros (cerca de R$ 3 bilhões). Os advogados de defesa negaram as acusações.