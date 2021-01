Pró-Memória agora também é guardiã de acervo do Diário

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



08/01/2021 | 00:01



Histórias e acontecimentos da região, do Brasil e do mundo, contados ao longo de 62 anos por meio das publicações do Diário, agora podem ser conferidas em espaço exclusivo na Fundação Pró-Memória de São Caetano, que devido à parceria com o jornal também passa a ser guardiã de um dos três acervos do periódico. Com isso, todas as publicações do Diário, história que teve início em 1958, quando ainda se chamava News Seller, agora estão protegidas em três locais: na sede do jornal (Rua Catequese, 562. Tel.: 4435-8100), na Biblioteca Cecília Meireles (Praça Waldemar Soares, s/nº, Parque das Nações. Tel.: 4472-6368), também em Santo André, e a terceira, agora, na Fundação Pró-Memória (Avenida Dr. Augusto de Toledo, 255. Tel.: 4223-4780).

Diretor de Redação do Diário, Evaldo Novelini explica que a parceria do jornal com a Fundação Pró-Memória de São Caetano representa avanço significativo nos esforços de preservação de parte importante da história do Grande ABC. Novelini lembra que o Diário acompanha o cotidiano das sete cidades desde 11 de maio de 1958. “Não fazia sentido manter duas coleções em um único endereço. Em primeiro lugar porque os protocolos de segurança recomendam o oposto; réplicas de acervos deste tipo devem ser armazenadas em mais de um local, de modo a resguardar a integridade de ao menos uma delas em caso de eventual acidente, como um incêndio, por exemplo. Em segundo, porque se amplia o acesso do público a um material de pesquisa riquíssimo. A partir de agora, nossa coleção pode ser consultada em três locais.”

Para receber e conservar o material jornalístico, encadernado em 1.500 volumes, a Fundação criou espaço exclusivo. Todas as edições passaram por devido processo de higienização e estão disponíveis para pesquisa gratuitamente, mediante agendamento em tempos de pandemia. Além de doar as coleções de jornais já publicados, o Diário manterá o acervo da Fundação Pró-Memória atualizado, abastecendo o espaço mensalmente com as edições mais recentes.

Presidente da Fundação Pró-Memória, Charly Farid Cury diz se sentir “ honrado” em receber o material e afirma que é grande a responsabilidade ter a guarda e preservação do acervo completo do Diário, “o mais importante jornal regional não só de nossa região, mas do Brasil”. “Essa coleção torna o nosso Centro de Documentação Histórica mais rico em conteúdo e fortalece nossa instituição nas comemorações de seus 30 anos como referência em pesquisa e preservação da história e da memória da região e do Estado de São Paulo”.

Responsável pela coluna Memória, do Diário, o historiador e jornalista Ademir Medici afirma que, ao oferecer o acervo à Fundação Pró-Memória, o jornal diversifica ainda mais um conteúdo fundamental para a pesquisa regional e universal. “São 62 anos de história e memória, que avança ainda mais no tempo, porque vários autores registraram nas páginas do Diário acontecimentos imemoriais nas mais diferentes áreas. No ‘quinhentismo’ da Vila de Santo André da Borda do Campo, por exemplo”.

Ele lembra ainda que volumes estão à disposição dos interessados na Seção de Pesquisa e Memória da Prefeitura de São Bernardo. “Numa parceria com a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, toda a era News Seller e as primeiras décadas da fase Diário do Grande ABC foram microfilmadas. Por várias mãos, o Diário vai se perpetuando como organismo que narra a fascinante história do Grande ABC.”