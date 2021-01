EC São Bernardo renova com mais três jogadores do elenco à Série A-2

Dérek Bittencourt

Diário do Grande ABC



07/01/2021



O EC São Bernardo confirmou mais três renovações contratuais e superou um time de jogadores com vínculo estendido com o clube: já são 15. Desta vez, o goleiro Arthur Facas, o zagueiro Raphael e o volante Murilo, peças que participaram da campanha vice-campeã da Série A-3 de 2020, tiveram anunciadas sua sequências no Cachorrão para a A-2.

“Tenho grande identificação com o clube e, principalmente, me sinto em casa com o ambiente. Tenho dois acessos aqui e acredito que são fatores que trazem confiança e me fazem querer dar continuidade no trabalho”, disse Raphael, que participou da promoção alvinegra na Segundona de 2017.

Já Murilo, revelado no próprio EC São Bernardo, tendo disputado a Copa São Paulo de Futebol Júnior e o Campeonato Paulista Sub-20, ambos em 2019, celebrou a permanência. “Já conheço o clube e tenho muito carinho por todos. Creio que podemos repetir as atuações da temporada passada, já que conseguimos principalmente pelo companheirismo. Por isso, a manutenção do grupo vai nos ajudar a buscar outra grande campanha”, disse. “Confio bastante no trabalho dos profissionais do clube. Os atletas e a comissão técnica têm o mesmo objetivo e caminham juntos”, declarou o goleiro Arthur.

Além do trio, permanecerão o goleiro Allan Thiago, os zagueiros Alexandre, Erwin e Luís Phelipe, o lateral Osvaldir, os volantes Dudu Lima, Murilo, Yuri e Willian, o meia Felipe, e os atacantes Chuck e Raul. Além deles, o lateral-esquerdo Dudu, ex-São Caetano, deve ser anunciado.