Ivan fala sobre responsabilidade do Ramalhão no Campeonato Paulista

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



08/01/2021 | 00:01



O goleiro Ivan foi anunciado no início da semana como um dos oito reforços que o Santo André já divulgou para a disputa do Campeonato Paulista. Titular na reta final da primeira fase e nas quartas de final diante do Palmeiras da edição 2020 (ambas etapas pós-paralisação da competição em razão da pandemia do novo coronavírus), o arqueiro diz que o Ramalhão sabe o que fazer para, pelo menos, igualar a campanha do ano passado na edição desta temporada.

“A responsabilidade será ainda maior não só para os jogadores que retornam como para os que chegam este ano. Mas é responsabilidade boa. Temos a fórmula, sabemos o que deve ser feito, é fazer alguns ajustes e colocar na cabeça que podemos fazer em 2021 campanha tão boa quanto em 2020. Tenho certeza que comissão e diretoria estão montando grupo capaz de fazer boa competição e levar alegria ao torcedor”, disse o goleiro, 36 anos, que no ano passado chegou para substituir Fernando Henrique e, em 2021, ambos estarão juntos.

Segundo Ivan, a porta que foi reaberta pelo Ramalhão para seu regresso permite a ele novamente buscar algo grande com a camisa do clube, a quem agradece por confiar em seu futebol. “Mais uma grande chance de fazer grande campanha, em grande competição e mais uma chance de fazer história com a camisa do Santo André, agora com mais tempo para conhecer melhor os companheiros e se preparar melhor. Foi oportunidade que surgiu e estou muito motivado.”

O Santo André estreia no Paulistão dia 28 de fevereiro, em casa, contra o Santos.