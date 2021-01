Sargento Alan toma posse e quer se espelhar no presidente Bolsonaro

Daniel Tossato



08/01/2021 | 04:34



Terceiro suplente de vereador do PL em Ribeirão Pires, Alan Santos Bomfim, o Sargento Alan, tomou posse nesta semana como vereador e prometeu se espelhar na gestão do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), para atuar no Legislativo da cidade do Grande ABC.

Sargento Alan herdou a cadeira do vereador licenciado Rubão Fernandes (PL), convidado pelo prefeito Clóvis Volpi (PL) para ser secretário de Serviços Urbanos. Ele foi beneficiado porque a primeira suplente, professora Marli Silva Pereira (PL), assumiu o comando da pasta de Desenvolvimento Econômico e o segundo suplente, Léo Biazzi (PL), vai dirigir a Secretaria de Assistência Social e Cidadania.

Com atuação na PM (Polícia Militar) há 23 anos, Sargento Alan deu baixa na corporação na tarde de ontem, avisando que atuará como vereador da cidade. “Como militar há bastante tempo, há um alinhamento com o presidente Bolsonaro. Ele é um cara que está tentando mudar as coisas e eu também farei isso aqui na Câmara. Eu me espelho em pessoas boas e, sem dúvida, vou me espelhar nele” , declarou o vereador, que recebeu 499 votos na última eleição.

Antes de 2020, o vereador participou do pleito de 2016, quando recebeu apenas 258 votos para vereador. Em 2018, se lançou como candidato a deputado federal e conseguiu 7.721 adesões, ficando de fora do Congresso Nacional.

Conforme Alan, suas principais bandeiras são o esporte e a segurança pública e ele deverá priorizar projetos nestas duas áreas. “Também sou formado em gestão pública e sei da importância de outras áreas, mas atuarei nessas duas principalmente”, sustentou.

Natural de Santo André, Sargento Alan aposta nas redes sociais para fazer campanha e para falar diretamente com seu eleitor. Conforme o vereador, ele soma mais de 400 mil seguidores em todas as plataformas digitais. “Fiz toda minha campanha nas redes sociais e com muita caminhada. Acredito no potencial das redes”, declarou.