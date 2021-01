Região no foco da Assembleia Legislativa

Raphael Rocha



08/01/2021 | 04:27



O tradicional acordo de PT e PSDB para a eleição à presidência da Assembleia Legislativa em São Paulo vai se reeditar com a provável vitória do atual líder do governo de João Doria (PSDB) na casa, Carlão Pignatari (PSDB). Para o Grande ABC, a composição pode dar fatia considerável a uma figura regional na mesa diretora. Como parte da aliança, o PT costuma ficar com a primeira secretaria do Legislativo paulista, setor que detém certo poder nos andamentos dos processos internos e, especialmente, espaço para nomeações. Dois petistas de São Bernardo estão na liderança da bolsa de apostas internas para ocupar o setor, atualmente dirigido por Enio Tatto (PT). Luiz Fernando Teixeira (PT) já foi primeiro secretário na legislatura passada e volta a ser cotado. Atual líder da bancada do PT na Assembleia, Teonilio Barba também é especulado – com mais força, segundo comentários na casa.

Gratuidade em debate

Nesta semana, o novo secretário executivo do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, Acácio Miranda, recebeu os vereadores Ricardo Alvarez, de Santo André, e Bruna Biondi, de São Caetano, ambos do Psol. Os parlamentares registraram carta na qual pedem que a gratuidade do transporte coletivo a passageiros com idade entre 60 e 64 anos seja mantida. Acácio se comprometeu a apresentar a carta na próxima assembleia geral de prefeitos, agendada para terça-feira, reunião que debaterá o assunto.

Volta para casa – 1

Começa a circular nos corredores da Prefeitura de Mauá que a família Rubinelli pode voltar ao PT. Com duas secretarias – Wagner em Administração e Fernando em Serviços Urbanos – o clã goza de prestígio junto ao prefeito Marcelo Oliveira (PT), com amplo espaço dentro do secretariado.

Volta para casa – 2

Wagner Rubinelli foi vereador e deputado federal pelo PT nos anos 1990 e 2000. Saiu do partido, foi ao PPS, depois voltou ao petismo, quando tornou a ser vereador, em 2012. Saiu da legenda novamente rumo ao PCdoB. Hoje, está no PTB. Fernando Rubinelli, filho de Wagner, acompanhou o pai nas idas e vindas partidárias. Também está no PTB.

Necessidades

O presidente da Câmara de Diadema, Josa Queiroz (PT), conduziu a primeira reunião da nova mesa diretora da casa e o encontro deliberou pela necessidade de mudanças estruturais no Legislativo, de ordem jurídica e de transparência. Segundo nota da Câmara, se faz urgente o uso de novas tecnologias para tornar as ações legislativas mais transparentes, modernizando e dando publicidade aos processos com objetivo de aproximar o munícipe da rotina dos vereadores.

Troca estratégica

Um dos primeiros projetos que devem chegar à Câmara de São Bernardo é o remanejamento de atribuições entre secretarias. A causa animal, que hoje está atrelada à pasta de Meio Ambiente, ficará com o setor de Cidadania e Pessoa com Deficiência. A mudança é estratégica, já que o titular de Cidadania é o vereador licenciado Pery Cartola (PSDB), que tem atuação política justamente na área animal do município.

Ajuste fino

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), segue com os ajustes no time do segundo mandato, mas mantendo peças em locais que ele julgou como êxito. É o caso de Gilvan Ferreira de Souza Junior, que será novamente secretário adjunto de Desenvolvimento e Geração de Emprego e ficará responsável pelo departamento de controle urbano.