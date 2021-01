DEM negocia reabertura da Secretaria de Habitação em Santo André

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



08/01/2021



O DEM de Santo André, cujo principal expoente é o secretário executivo estadual de Habitação, Fernando Marangoni, negocia a reabertura do comando da pasta municipal de Habitação, chefiada atualmente por Adriano Cruz. O nome, inicialmente, indicado pelo partido, integrante da coligação de reeleição de Paulo Serra (PSDB), foi de William Lago, primeiro suplente de vereador e que ocupou posto de assessor de diretoria em boa parte do primeiro mandato do tucano. A sugestão, contudo, não é consenso e não deve se concretizar.



As tratativas estão avançadas no sentido de a sigla recuperar participação. Os democratas alcançaram duas cadeiras na Câmara no pleito de novembro, com os vereadores Ana Veterinária e Ricardo Zóio, após ficar sem representação na última legislatura. Com o debate, quadros são estudados. Lago é de ala conservadora do partido, perfil próximo ao do bolsonarismo e foi o terceiro mais bem votado da sigla ao obter 2.279 votos.



A pasta de Habitação era gerida no começo da gestão tucana pelo próprio Marangoni. Com a migração do dirigente logo no início de 2019 para função de número dois da área no governo de João Doria (PSDB), a direção do DEM emplacou no cargo em âmbito municipal o correligionário Paulo Alves, ex-assessor do vice-governador do Estado, Rodrigo Garcia (DEM). Alves deixou a chefia do setor em agosto. Desde então, Adriano assumiu a pasta e o DEM ficou sem espaço no alto escalão.



Com o anúncio do secretariado no dia 1º, o governo tucano confirmou as presenças de partidos do arco de alianças. Além do PSDB, com quatro participações, tem PSD – pelo menos três postos com status de secretaria –, Cidadania e PV. Quem perdeu espaço, a princípio, foi o PTB, legenda do vice Luiz Zacarias. O número dois do Paço não retornou à superintendência da Unidade de Assuntos Institucionais e Comunitários, agora nas mãos de José Acemel, o Espanhol, ficando meramente na condição de vice. Ex-titular da Educação, a petebista Dinah Zekcer, por sua vez, foi substituída por Cleide Bochixio, ligada ao tucanato da Capital.