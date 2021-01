Bairros andreenses centenários

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



08/01/2021 | 00:01



Nasciam: os bairros Jardim, Operário (hoje absorvido pelo bairro Campestre), Campestre original e o Industrial, da Avenida Industrial.

O bairro Industrial, de fato, ganharia indústrias portentosas, como a GE, Fichet e Nordon. Hoje, com a desindustrialização, a Avenida Industrial é tipicamente comercial e residencial.

Os empreendimentos de 1921 foram lançados pela Empresa Imobiliária de São Bernardo, do grupo Pujol, com ampla divulgação nos jornais de São Paulo e Santos.

Em pouco menos de 10 anos a mesma empresa criaria o bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo, e o bairro Saúde, em São Caetano, depois absorvido pelos dois bairros Santa Maria, o de Santo André e o de São Caetano.

Os Pujol estabeleceram um sistema ferroviário interno para valorizar os imóveis e atrair compradores, que eram transportados entre as estações de Santo André e São Caetano, com ramal que seguia até o Centro de São Bernardo.

A crise mundial de 1929 atingiu os loteadores, que perderam suas terras, adquiridas em hasta pública pelos Simonsen. Estes levaram adiante as obras que os Pujol planejaram e iniciaram.

Os trilhos do bondinho (ou trenzinho) entre as três cidades do futuro ABC foram retirados. Não sobreviveram à década de 1930. Mas aquele sistema ferroviário interno é ainda hoje comentado pelos antigos e visto em fotografias, várias delas publicadas aqui em Memória.

NOTAS

- No bairro Saúde original residiu Vicente Rodrigues Vieira, o São Vicente Curandeiro, que atendia em casa romeiros de várias partes do Brasil e de países sul-americanos.

A ele Memória dedicou o livro que fala dos bairros de São Caetano.

- O bondinho dos Pujol foi chamado de ‘bondinho das professoras’, pois transportava as mesmas entre a Estação de Santo André e o Grupo Escolar de São Bernardo, que ocupava espaço da atual Praça Lauro Gomes.

- Vagões do trenzinho também transportavam toras de madeira para a nascente indústria de móveis de São Bernardo.





