Tráfego de passageiros consolidado da Azul cresce 18,1% em dezembro ante novembro

07/01/2021 | 19:29



A Azul divulgou nesta quinta-feira, 7, resultados preliminares de tráfego de dezembro. O tráfego de passageiros consolidado (RPKs) cresceu 18,1% ante novembro. A capacidade (ASKs), por sua vez, apresentou uma alta de 22,5% ante novembro.

Frente a dezembro de 2019, o tráfego da companhia aérea registrou queda de 31,4%, enquanto a capacidade encolheu 28,4%, resultando em declínio de 3,5 pontos porcentuais na taxa de ocupação, para 80%.

Em 2020, o tráfego de passageiros da Azul caiu 45,5%, enquanto a capacidade caiu 43,1% ante 2019, com a taxa de ocupação recuando 3,6 pontos porcentuais, para 79,9%.

Na comparação anual, o tráfego de passageiros doméstico caiu 10,6% em dezembro, frente a um declínio de 9% na capacidade, resultando em uma taxa de ocupação de 80,8%, queda de 1,5 ponto porcentual comparado com o mesmo período de 2019.

Já no segmento internacional, o tráfego de passageiros encolheu 85,3% no comparativo com o mesmo mês do ano anterior, enquanto a capacidade caiu 81,4%. Com isso, a taxa de ocupação do segmento ficou em 68,7%, indicando retração de 18,2 pontos porcentuais.

Em nota, o presidente da aérea, John Rodgerson, observa que e dezembro, a retomada mais acelerada entre as companhias aéreas da região continuou, com a Azul voando acima de 90% de sua capacidade doméstica em comparação com o mesmo período do ano passado. "Terminamos o ano voando para 113 destinos, uma surpreendente reabertura de 88 cidades desde abril", acrescentou.