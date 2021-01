Obituário - 8 de janeiro de 2021

Ademir Medici

08/01/2021



SANTO ANDRÉ

Paulo Modesto de Souza, 79. Natural de Quatá (São Paulo). Residia em Santo André. Dia 2, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lourenço Ferro da Silva, 79. Natural de Pedra Branca (Ceará). Residia em Santo André. Dia 3, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Julieta Fattori Lessio, 100. Natural de Santo André. Residia na Vila Alzira, em Santo André. Pensionista. Dia 5. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Joaquina Mariano Peliceo, 86. Natural de Caiuá (São Paulo). Residia na Vila São Pedro, em Santo André. Dia 5, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Pozzo Gongora, 85. Natural de Marília (São Paulo). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 5. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Geraldo Simplício Gonçalves, 78. Natural do Recife (Pernambuco). Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marlene de Souza, 66. Natural de Santos (São Paulo). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Vendedora. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Sobrinho Vitalino, 65. Natural de Marília (São Paulo). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Aparecida de Souza, 65. Natural de São Paulo, Capital Residia na Vila Guaraciaba, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Manoel Tobias da Silva, 63. Natural de Cícero Dantas (Bahia). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Carpinteiro. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Geraldo Garcia Muchiutti, 63. Natural de Braúna (São Paulo). Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Empresário. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cícero José da Silva, 58. Natural de Palmares (Pernambuco). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Autônomo. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Rodrigues, 54. Natural de Governador Valadares (Minas Gerais). Residia no Jardim Teles de Menezes, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Batista Silva Meira, 53. Natural de Brumado (Bahia). Residia no Parque das Flores, em São Paulo, Capital. Mecânico geral. Dia 5, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

Sandro Luiz Bueno, 50. Natural de Santo André. Residia no Jardim Itapoã, em Santo André. Autônomo. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Arnaldo dos Santos, 39. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Empresário. Dia 5. Memorial Planalto.

Wallace Santos Santana, 22. Natural de Santo André. Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Técnico de manutenção. Dia 5. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Rodrigues, 18. Natural de Governador Valadares (Minas Gerais). Residia no Jardim Teles de Menezes, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.





SÃO BERNARDO

Regina Maria Celestino, 73. Natural do Estado do Espírito Santo. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 1º. Memorial Jardim Santo André.

João Juvêncio Ferreira, 68. Natural de Sousa (Paraíba). Residia em São Paulo, Capital. Dia 1º, em Santo André. Cemitério Vila Nova Cachoeirinha, em São Paulo, Capital.

Ruth Mocayo da Costa, 78. Natural de São Vicente (São Paulo). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 2. Jardim da Colina.

Cremilda da Boa Morte Freitas, 77. Natural de Campos (Rio de Janeiro). Residia no Parque São Jorge, em São Bernardo. Dia 2. Jardim da Colina.

Ana Halamantas de Ambros, 75. Natural da Argentina. Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 2. Jardim da Colina.

Neusa Ardigueri, 74. Natural de Vera Cruz (São Paulo). Residia no bairro Jordanópolis (São Bernardo). Dia 2. Memorial Jardim Santo André.

Alfredo Rodrigues Neto, 73. Natural de São Paulo, Capital. Residia em São Paulo, Capital. Dia 2. Memorial Planalto.

Silvio Celestino, 66. Natural de Osvaldo Cruz (São Paulo). Residia no Jardim Patente, em São Paulo, Capital. Dia 2. Jardim da Colina.

Claudinei Frezzati, 66. Natural de São Brás (Alagoas). Residia na Vila Mariana, em São Paulo, Capital. Dia 2, em São Bernardo. Jardim da Colina.

Roberto Fernandes Moreira, 76. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério dos Casa.

Berenice Xavier da Silva, 73. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério dos Casa.

José Tadeu Tosi, 71. Natural de São Bernardo. Residia na Cidade Miramar, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério de Vila Euclides.

Gilvadete César Serra, 63. Natural de Mundo Novo (Bahia). Residia no Jardim Thelma, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Neide Masteline, 84. Natural de Birigui (São Paulo). Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 5. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Élio de Souza, 77. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim São Caetano. Dia 5. Cemitério das Lágrimas.

DIADEMA

Manoel Egidio de Souza, 79. Natural de Euclides da Cunha (Bahia). Residia em Diadema. Dia 3, em São Bernardo. Vale da Paz.

João Braz da Costa, 71. Natural de Governador Valadares (Minas Gerais). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal.

Ildei Matos dos Anjos, 66. Natural de Canarana (Bahia). Residia no Jardim São Judas Tadeu, em Diadema. Dia 4. Memorial Paulista, em Embu das Artes (São Paulo).

Jadir Tadeu Bêda, 61. Natural de Florianópolis (Santa Catarina). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal.

José Carlos da Silva, 58. Natural de Diadema. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal.

Cloves Pereira Soares, 45. Natural de Jacaraci (Bahia). Residia na Vila Claudia, em Daidema. Dia 4. Cemitério Brejo Queimado, em Jacaraci (Bahia).

Antonia Dias Magalhães, 83. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal.

João Montanha da Silva, 79. Natural de Jurema (Pernambuco). Residia na Cidade Julia, em São Paulo, Capital. Dia 5. Memorial Jardim Santo André.

Antonio Aparecido da Silva, 77. Natural de Boa Esperança (Minas Gerais). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 5. Memorial Jardim Santo André.

Izabel Moura da Silva, 75. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no bairro Taboão. Dia 5. Cemitério Municipal.

Maria Aparecida Tonelli, 75. Natural de Ribeirão Claro (Paraná). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 5, em Diadema. Jardim da Colina.

Elias Clemente de Souza, 66. Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal.

Marcelo Silva Santos, 46. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 5. Vale da Paz.