Prefeitura do Rio pagará na sexta-feira, 6, salários de dezembro, diz secretário

07/01/2021 | 17:30



A Prefeitura do Rio pagará toda a folha de salários de dezembro dos servidores na sexta-feira, 8, quinto dia do mês, anunciou nesta quinta-feira, 7, o novo secretário municipal de Fazenda e Planejamento, Pedro Paulo. Em uma série de postagens em sua conta no Twitter, o homem forte do secretariado do prefeito Eduardo Paes (DEM) informou ainda que não há previsão para o pagamento do 13º salário de 2020.

"Sobre o 13º salário, trabalhamos para anunciar um cronograma viável de pagamento após dimensionar o tamanho da devastação financeira", escreveu Pedro Paulo.

O novo secretário já vinha apontado publicamente para a desorganização das finanças da prefeitura da capital fluminense durante a transição. Logo após a eleição de Paes, Pedro Paulo estimou em R$ 10 bilhões o tamanho do rombo nas contas de 2021.

"A prefeitura encontrou em caixa apenas R$ 69 milhões, 8,6% do total para quitar a folha", escreveu Pedro Paulo no Twitter.

Segundo o secretário, o pagamento de dezembro foi garantido pela arrecadação dos primeiros dias do novo ano. "Em um primeiro esforço da Prefeitura, arrecadamos em janeiro 16% acima do projetado. Dinheiro de 2021 para cobrir déficit de 2020", diz a postagem.