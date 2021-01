Uruguai também dá praia; confira as melhores faixas de areia de Punta del Este

Redação

Do Rota de Férias



07/01/2021 | 17:18



Punta del Este, no Uruguai, concentra algumas das melhores praias do país. Nem todas elas têm natureza tão exuberante quanto as brasileiras, mas proporcionam bastante diversão durante o verão. Na faixa de areia, há sempre gente bronzeada, sobretudo nos clubes badalados. No mar, não faltam atividades aquáticas.

5 praias de Punta del Este

Confira cinco sugestões de praias para curtir em Punta del Este:

Playa Mansa

Divulgação – Enjoy Punta del Este Playa Mansa

A Playa Mansa, situada em frente ao icônico Enjoy Punta del Este, é uma ótima pedida para banhos de mar. Suas águas são calmas, tranquilas e doces, já que é a a região é banhada pelo Rio da Prata. O local, inclusive, é muito frequentado por famílias, sobretudo com crianças. É lá que fica a Ovo Beach, bar de praia que integra o Enjoy Punta del Este.

Playa Brava

Divulgação – Enjoy Punta del Este Playa Brava

Diferentemente da Playa Mansa, a Playa Brava tem águas agitadas, já que é banhada pelo Atlântico e não pelo Rio da Prata. Suas ondas costumam fazer a alegria dos surfistas, que aproveitam a região para se aventurar no mar. É nas areias da Playa Brava que fica a icônica escultura de Los Dedos, cartão-postal de Punta del Este.

Playa El Emir

Divulgação – Enjoy Punta del Este Playa El Emir

Se você é do tipo que gosta de ir à praia para se banhar no mar, esqueça a Playa El Emir. Queridinha dos surfistas por conta das enormes ondas que ali se formam, a região, apesar de linda, é perigosa para banhista. É preciso ter muito conhecimento para se aventurar por ali.

Playa Montoya

Divulgação – Enjoy Punta del Este Playa Montoya

Localizada entre Punta del Este e La Barra, a Playa Montoya é bastante frequentada por jovens e surfistas. O mar é agitado, e as ondas são perfeitas para a prática de surfe. O local, aliás, é a sede de grandes campeonados da modalidade.

Playa Bikini

Divulgação – Enjoy Punta del Este Playa Bikini

A apenas 25 minutos de carro do centro de Punta del Este, a animada Playa Bikini é o local perfeito para quem está em busca de agito, diversão e esportes. Por ali, festas com DJ ao pôr do sol duram até o sol raiar nos bares e restaurantes próximos. No mar, as agitadas águas de ondas fortes tornam o destino propicio não apenas para a prática de surfe, mas também de outros esportes náuticos, como kitesurfe e windsurfe.