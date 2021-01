Cinema: confira as estreias da semana nas salas de SP

07/01/2021 | 17:01



A segunda semana de 2021 começa com poucas, mas variadas, estreias no cinema. Uma delas é o documentário O Império de Pierre Cardin, sobre o designer de moda morto aos 98 anos nos últimos dias de 2020. Nascido na Itália, o empresário fez sua carreira em Paris e conquistou o mundo com ideias vanguardistas durante o século 20.

Quem está em busca de um drama, a dica é Skin - À Flor da Pele. Depois de levar o Oscar em 2019 pelo curta de mesmo nome, o diretor israelense Guy Nattiv agora lança a versão longa da história real de Bryon Widner.

O filme retrata a vida do jovem estadunidense que abandonou a comunidade supremacista branca onde cresceu para viver longe da violência com sua esposa e filhos. Na conta, já tem o prêmio Fipresci do TIFF, Festival Internacional de Toronto.

Como novidade nacional, a estreia da comédia Um Tio Quase Perfeito 2, com Marcus Majella e Danton Mello em uma briga pelo posto de adulto preferido de três crianças.

Confira, a seguir, as novidades em cartaz nas salas de São Paulo entre os dias 7 a 13 de janeiro:

ESTREIAS

O Império de Pierre Cardin

Dir. P. David Ebersole, Todd Hughes.

O documentário apresenta a vida do estilista e empresário italiano e radicado na França que fez história na moda do século 20. Com uma visão moderna e irreverente, sua marca foi além das roupas e calçados: está também em acessórios, perfumes e até em aviões. 12 anos. 97 min.

Cinesala: sáb., 15h. Espaço Itaú Augusta: 6ª, sáb., 18h20. Reserva Cultural: 3ª a 6ª, 15h30, 18h30.

Skin - À Flor da Pele

Dir. Guy Nattiv. Com Danielle Macdonald, Jamie Bell, Daniel Henshall.

Criado por skinheads em uma comunidade de supremacia branca, o jovem Bryon Widner decide virar as costas para o ódio e a violência. Ele tem a ajuda de um ativista de direitos negros, mas sua família não o deixará livre tão fácil. 16 anos. 118 min. Cinesala: 3ª a dom., 20h. Espaço Itaú Augusta: 16h, 18h30, 21h. Kinoplex Itaim: 5ª a dom., 20h.

Um Tio Quase Perfeito 2

Dir. Pedro Antônio. Com Danton Mello, Eduardo Galvão, Marcus Majella, Ana Lúcia Torre.

Tudo parece perfeito na vida de Tony, o tio preferido de Patricia, Valentina e João, até a chegada de Beto, novo amor de sua irmã, ngela. Para não perder espaço no coração de seus sobrinhos, o ciumento arma todo o tipo de plano para provar que o futuro cunhado não é o anjo que parece. Livre. 100 min.

Anália Franco: 15h20, 17h40, 19h55. Aricanduva: 14h45, 17h20, 20h. Boa Vista: 13h50. Boulevard Tatuapé: 16h15, 17h10, 19h10. Cantareira Norte Shopping: 13h10, 15h20, 17h30, 19h40. Center Norte: 15h, 17h40, 20h15. Central Plaza: 14h30, 17h50, 20h35. Cidade Jardim: 14h20, 17h50. Cidade São Paulo: 12h45, 15h20, 17h25. Eldorado: 14h, 18h05, 20h40. Espaço Itaú Frei Caneca: 14h, 16h10, 18h20, 20h30. Espaço Itaú Pompeia: 14h, 16h20, 18h40, 21h. Iguatemi: 14h40, 17h10; 3ª, 5ª, sáb., 19h20. Lapa: 17h, 19h30. Jardim Pamplona: 16h45, 19h30; 2ª a 6ª, 14h15. Jardim Sul: 15h, 17h20, 19h55. JK Iguatemi: 16h15, 19h. Mais Shopping: 16h45, 19h30. Market Place: 14h20, 17h30, 20h30. Metrô Itaquera: 17h15, 20h15; 2ª a 6ª, 14h30. Metrô Santa Cruz: 14h15, 15h, 17h40. Metrô Tatuapé: 13h20, 16h30, 19h30. Metrô Tucuruvi: 14h40, 17h15, 19h20. Mooca Shopping: 12h40, 15h10, 17h20. Pátio Higienópolis: 14h45, 17h15, 19h25. Penha: 14h, 16h20, 18h10. Raposo Shopping: 14h25, 17h40, 20h35. Santana Parque: 14h30, 17h, 19h45. Shopping D: 14h30, 18h, 20h40. SP Market: 14h30, 18h, 20h40. Tietê Plaza Shopping: 12h20, 15h40, 18h30. Villa Lobos: 14h10, 17h35, 20h30. West Plaza: 14h15, 17h40, 20h30.

Legado Explosivo

Dir. Mark Williams. Com Liam Neeson, Kate Walsh, Anthony Ramos.

Cansado da vida de crime, um ladrão de banco decide se tornar uma pessoa honesta ao se apaixonar por uma mulher que trabalha no mesmo esconderijo onde ele esconde todo o dinheiro roubado. Mas essa mudança não vai ser fácil: ele está cada vez mais perto da mira do FBI. 14 anos. 100 min.

Anália Franco: 14h15, 16h55, 19h35. Aricanduva: 14h30, 17h10, 19h45. Boa Vista: 15h10, 16h30, 17h30, 19h, 21h15. Boulevard Tatuapé: 18h10, 20h50. Cantareira Norte Shopping: 13h20, 15h30, 17h40, 19h50. Center 3: 15h10, 18h, 20h10. Center Norte: 16h30, 19h10, 21h50. Central Plaza: 14h15, 18h05, 19h25, 22h. Cidade Jardim: 18h15, 19h20, 20h30, 21h50. Cidade São Paulo: 12h15, 16h15, 20h. Eldorado: 18h20, 19h20, 22h. Espaço Itaú Frei Caneca: 14h, 16h20, 18h40, 21h. Espaço Itaú Pompeia: 14h20, 16h50, 19h10, 21h30. Ibirapuera: 16h, 18h10, 20h20. Iguatemi: 18h15, 21h50; 2ª, 4ª, 6ª, dom., 19h20. Itaim Paulista: 14h, 16h20, 18h30, 20h40. Jardim Pamplona: 15h15, 17h45, 20h30. Jardim Sul: 14h15, 16h35, 19h25. JK Iguatemi: 15h15, 18h, 20h45. Kinoplex Itaim: 5ª a dom., 15h40, 18h10, 20h40. Kinoplex Vila Olímpia: 15h, 17h30, 20h. Kinoplex Parque da Cidade: 15h40, 18h, 20h30. Lar Center: 14h, 16h40, 19h10, 21h45. Mais Shopping: 14h45, 17h45, 20h45. Marabá: 15h10, 16h10, 18h20, 20h30. Market Place: 19h20, 18h15, 21h50. Metrô Itaquera: 15h30, 18h15, 21h15. Metrô Santa Cruz: 19h25, 20h30, 22h. Metrô Tatuapé: 18h20, 20h50. Metrô Tucuruvi: 14h20, 18h15, 22h. Morumbi: 15h, 16h, 18h45, 21h. Mooca Shopping: 12h20, 16h15, 20h. Pátio Higienópolis: 14h15, 18h15, 22h. Penha: 14h30, 19h15, 21h30. Plaza Sul: 15h10, 19h10, 21h20. Raposo Shopping: 18h15, 19h30, 22h05. Santana Parque: 14h45, 17h45, 20h20. Shopping D: 14h15, 18h10, 19h15, 21h45. SP Market: 14h15, 18h15, 19h20, 22h. Splendor Paulista: 15h10, 19h, 21h10. Tietê Plaza Shopping: 15h, 17h30, 20h. Villa Lobos: 18h15, 19h20, 21h50. West Plaza: 18h10, 19h25, 22h.