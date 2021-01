Vitória Strada posta vídeo com pedido de casamento por Marcella Rica

07/01/2021 | 15:17



A atriz Vitória Strada, atualmente no elenco da novela Salve-se Quem Puder, publicou na noite da última quarta-feira, 6, o vídeo com o pedido de casamento que recebeu de sua noiva, Marcella Rica.

"Sim, Gabe Simas-Klein me chamou para fazer um vídeo do meu look e eu fui bem bela. Com a luz na minha cara, eu não enxergava nada, até que ele disse: olha pra Marcella Rica", contou.

"Procurei ela no meio da luz e dos nossos amigos e lá estava o meu amor ao lado de um letreiro escrito 'feliz ano novos'. Não, espera. Li de novo. 'Casa comigo?'. Casa comigo??? A minha reação vocês podem ver no vídeo", prosseguiu a atriz, que aceitou o pedido.