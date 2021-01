Marco Pigossi e Alessandra Negrini estrelam nova série de terror brasileira da Netflix

07/01/2021 | 15:11



Depois de estrelar a série australiana Tidelands, Marco Pigossi está em outro projeto da Netflix. Trata-se da nova série brasileira produzida pelo serviço de streaming, chamada Cidade Invisível. Além de Marco, a produção conta com a atriz Alessandra Negrini em seu elenco, e outros nomes como Jessica Córes, Fábio Lago, Wesley Guimarães, Manu Diegues, Julia Konrad, José Dumont, Victor Sparapane e Áurea Maranhão.

Com sete episódios, a série traz as lendas do folclore brasileiro para a vida real e convivendo com os humanos, escondidas. No centro da história, está o personagem de Marco, um policial ambiental atordoado pela morte da esposa.

Com previsão de estreia para o dia 5 de fevereiro na Netflix, a produção também marca a estreia do diretor Carlos Saldanha no comando de live-actions. Saldanha é conhecido por ter dirigido as franquias de animação A Era do Gelo e Rio, além do longa O Touro Ferdinando.