Rafinha Justus e Manuella combinam look e Ticiane Pinheiro se derrete pelas filhas!

07/01/2021 | 15:10



Ticiane Pinheiro sempre encanta seus seguidores ao compartilhar cliques para lá de fofos de suas filhas, Rafaella Justus, fruto de seu casamento com Roberto Justus, e Manuella, sua filha caçula, fruto do casamento atual com Cesar Tralli!

E as duas são mega grudadas, sabia? Prova disso é a foto que a apresentadora compartilhou com os seus seguidores, quando ambas estão com o mesmo maiô. Na legenda, Tici escreveu:

Um pedacinho de mim. Minha melhor parte, se derretendo por suas garotas.

Helô Pinheiro, mãe de Ticiane e avó das meninas, também comentou o clique fofo:

Que irmãs maravilhosas Amoooooooo.

E até mesmo alguns famosos escreveram no clique, como Alexandre Corrêa, marido de Ana Hickmann, que disse que as duas são divinas, ou Ivete Sangalo, que disse que elas são princesas. E são mesmo, né?