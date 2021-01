Mayra Cardi revela que ficou feliz com as declarações de Arthur Aguiar e diz que aceitou ajuda do ex-marido

07/01/2021 | 14:10



Como você viu, Arthur Aguiar perguntou para os seus seguidores do Instagram se ele deveria ir ao encontro de Mayra Cardi, recentemente diagnosticada com o novo coronavírus. O intuito do ator é cuidar da life coach e reconquistá-la, visto que, de acordo com ele, aconteceu uma transformação em sua vida, que o fez um homem e um pai melhor. Após a repercussão das declarações do cantor, Mayra resolveu se pronunciar em entrevista ao colunista Leo Dias, dizendo:

- Achei muito bonito da parte dele conseguir reconhecer os erros. Todos nós sabemos o quanto é doloroso tirar as nossas máscaras. Quando resolvi expor meu relacionamento, tinha dois objetivos: sair dele, pois eu estava muito triste; e, segundo, transformar o pai da minha filha para que ele fosse um exemplo.

A influenciadora ainda contou que acredita na mudança do ex-marido:

- Missão cumprida, não? Fico muito feliz em ver o Arthur nessa transformação. Acho muito importante não negarmos ou duvidarmos do processo de transformação de quem busca ser melhor. É muito difícil quando você luta para ser alguém melhor e a plateia grita que é mentira.

E revelou que aceitou a ajuda oferecida por Arthur:

- Quanto a ele se oferecer para cuidar de mim, achei muito legal também. Afinal, independentemente do que nós vivemos, eu sou e sempre serei a mãe da filha dele, né? Ele sabe que estou sozinha e achei muito humano da parte dele. Estou indo ao hospital fazer um exame para avaliar o meu pulmão. E vou pedir para que ele me leve, sim. Nós iremos, obviamente, tomar todos os cuidados necessários para não passar Covid-19 para ele.

