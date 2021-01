10 filmes e séries sobre segurança da informação e privacidade de dados

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



07/01/2021 | 13:48



Não é de hoje que privacidade e segurança da informação são temas em destaque. Só nos últimos seis meses, os ataques cibernéticos se intensificaram com 2,5 milhões de tentativas registradas, segundo a Check Point Software Technologies. Estes assuntos, no entanto, não precisam ser encarados com algo de outro mundo. O Grupo Daryus destacou 10 filmes, séries e documentários que vão ajudar as pessoas a entender um pouco mais do universo cibernético e como se prevenir dentro do ambiente online. Confira!

1. Privacidade Hackeada

O escândalo com o Facebook e a empresa Cambridge Analytica foi de conhecimento mundial. Entre os anos de 2018 e 2019, foi descoberto que as empresas utilizaram dados de milhares de usuários para gerar um determinado impacto nas eleições presidenciais dos Estados Unidos e no Brexit (Saída do Reino Unido da União Europa), ambos em 2016. O documentário produzido pela Netflix mostra todo o processo contra a rede social e relata de forma detalhada como era feita a manipulação dos usuários e o uso de propaganda dentro do Facebook.

2. Sujeito a Termos e Condições

Este documentário mostra as implicações em aceitar os Termos e Condições de um serviço sem ler de fato o contrato. Na prática, ele investiga o acesso do governo e das grandes corporações aos dados de usuários da internet, por meio de bancos de dados disponibilizados assim que o indivíduo aceita um termo de uso. O título pode ser alugado no Amazon Prime Video.

3. Hacker

Com pitadas de suspense e ficção, Hacker é um filme que mostra como um jovem acaba entrando para o famoso grupo Anonymous, depois de realizar roubos de identidade e participar de pequenos desvios de dinheiro pela internet. O longa-metragem pode ser encontrado no Amazon Prime Video.

4. O Código Bill Gates

Sugestão para aqueles que querem uma visão mais otimista do futuro e tem curiosidade em saber como funciona a mente de um dos pioneiros de tecnologia. O documentário mostra quais foram as influências na criação da Microsoft e como Bill Gates vê o futuro da humanidade com o avanço da tecnologia. O conteúdo é dividido três partes e pode ser visto na Netflix.

5. Mr. Robot

A série Mr. Robot chamou atenção do público pela sua veracidade nos processos de invasão de sistemas, dispositivos conectados a nuvem e aparelhos de Smart Home. Aqui, Elliot é um jovem que trabalha com segurança virtual e se vê em uma encruzilhada ao entrar para um grupo hacker que tem como objetivo destruir o lugar no qual ele trabalha. O conteúdo é aconselhado para profissionais que trabalham na área e pode ser visto no Amazon Prime Video.

6. Don’t F**k with Cats: Uma Caçada Online

Esta série documental da Netflix mostra como é possível descobrir qualquer coisa que está na internet. A produção segue a história de um jovem que publicou um vídeo matando dois gatos em frente às câmeras. O caso revoltou internautas, que se uniram em uma busca pela identidade do culpado. Toda essa atenção e superexposição fez com que o criminoso passasse a publicar mais vídeos – até que cometeu um homicídio.

7. O Dilema das Redes

O documentário sobre privacidade de dados produzido pela Netflix tem o objetivo de explicar como é feito o uso das informações dos usuários para análises preditivas de comportamento, além do uso da inteligência artificial dentro das redes sociais.

8. O Jogo da Imitação

O filme mostra como foi o processo de construção do primeiro computador do mundo e a vida do seu criador, Alan Turing. Uma boa sugestão para aqueles que gostam de história, já que a trama se passa na Segunda Guerra Mundial, e títulos que fazem qualquer um ficar na ponta da poltrona. Confira o longa-metragem no Amazon Prime Video.

9. O Quinto Poder

WikiLeaks tem o objetivo de fazer denúncias anônimas sobre os principais segredos de Estado e crimes corporativos. O site já foi responsável pela publicação de grandes escândalos e controvérsias envolvendo diversos países, principalmente com o governo norte-americano. Em O Quinto Poder, o espectador acompanha a criação da página e a relação entre os seus idealizadores. Pode ser comprado via Google Play.

10. Snowden: Herói ou Traidor

Edward Snowden foi responsável por tornar público os detalhes de vários programas que constituem o sistema de vigilância global da NSA americana. O filme mostra sua vida de hacker no meio de seu trabalho no governo e como ele conseguiu sair do complexo com as informações escondidas. O título pode ser comprado pelo Google Play.