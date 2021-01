Perfil no Twitter acompanha Segunda Guerra Mundial em “tempo real”

Bianca Bellucci

Do 33Giga



07/01/2021 | 13:48



A Segunda Guerra Mundial teve início em 1º de setembro de 1939, após as forças alemãs de Adolf Hitler invadirem a Polônia. Já em 2011, na mesma data, o historiador britânico Alwyn Collinson criou no Twitter a conta @RealTimeWWII, com a proposta de relatar os acontecimentos do conflito entre os Aliados e o Eixo em “tempo real”.

Na prática, o usuário tuíta os eventos entre 1939 e 1945 no dia e horário exatos (de acordo com o fuso inglês) em que eles aconteceram. Além de texto, o historiador utiliza links, fotos e vídeos para entregar mais conteúdo aos seguidores. O objetivo da conta é educar e trazer a sensação de como a guerra foi sentida por pessoas comuns, que não tinham ideia de quando e como ela terminaria.

É importante destacar que o projeto de Alwyn Collinson acompanhou em “tempo real” a Segunda Guerra Mundial entre 2011 e 2017. Mas o historiador decidiu dar continuidade. A partir de 1º setembro de 2017, ele deu início novamente à cobertura – como se fosse 1939. Dessa vez, no entanto, o britânico criou uma conta no Patreon, para ser financiado por pequenas quantia doadas por usuários e poder trazer um conteúdo ainda mais rico ao perfil.

No momento, o @RealTimeWWII está narrando os acontecimentos de 1943. A segunda cobertura da guerra termina em 2023, quando a narração em tuítes chega ao ano de 1945.