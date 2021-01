SP tem vacina pronta para iniciar imediatamente imunização de milhões, diz Doria

07/01/2021 | 13:40



O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou que o Estado já tem doses suficientes da Coronavac, vacina contra o novo coronavírus desenvolvida pelo Butantan e a chinesa Sinovac, para iniciar imediatamente a imunização de milhões de brasileiros. Ao todo, existem 10,8 milhões de doses da vacina em solo brasileiro.

Segundo o Plano Estadual de Imunização de São Paulo, seriam necessárias 9 milhões de doses para a primeira dose da primeira fase de imunização para idosos, indígenas, quilombolas e profissionais da saúde.

De acordo com dados divulgados nesta quinta-feira, 7, os casos graves, moderados e internações hospitalares pela covid-19 caíram em 100% após aplicação da vacina.

Atendimentos ambulatoriais e casos leves caíram em 78%.

"Coronavac tem eficácia de 78% a 100% contra a covid-19, apontam estudos no Brasil", reafirmou Doria durante entrevista realizada no período da tarde.

"Não houve casos graves daqueles que foram vacinados com nossa vacina", disse o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, também durante a coletiva. "Precisamos que a vacina chegue ao braço das pessoas o mais rapidamente possível", afirmou emocionado na sequência.

Segundo Dimas Covas informou, o Butantan teve uma reunião inicial no período da manhã e ainda nesta quinta-feira está prevista um nova reunião do instituto com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para o registro do uso emergencial do imunizante.