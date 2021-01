Diagnosticado com Covid-19, apresentador do SBT está em estado grave

07/01/2021 | 12:10



Stanley Gusman, apresentador da TV Alterosa, afiliada do SBT, está internado em estado grave por conta de complicações da Covid-19.

No Instagram, Stael Gusman, irmã do comunicador, publicou uma mensagem pedindo orações:

Esse aqui é o meu irmão. Ele é um pedaço de mim. Eu não imagino a minha vida sem ele. Ele é insubstituível na minha vida e na minha família!!! E eu estou aqui para pedir a oração de todas as pessoas que lerem essa mensagem para que Deus traga a cura sobre a vida dele, sobre o corpo dele. Ele está internado com Covid e seu estado é delicado. Eu creio em um Deus que é poderoso pra fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Amigos, orem por ele! Orem por todos que nesse momento estão sofrendo como ele e como eu. Eu creio no poder da oração!!, disse ela.

Stanley foi diagnosticado com o novo coronavírus ainda em 2020. Sua última publicação no Instagram é do dia 21 de dezembro. Na época, questionado por um seguidor sobre o motivo de seu sumiço das redes, ele apenas respondeu: Covid, irmão.