Famosos lamentam a morte de Genival Lacerda

07/01/2021 | 12:10



Na manhã desta quinta-feira, dia 7, a família do cantor Genival Lacerda anunciou a morte dele aos 89 anos de idade em decorrência das complicações da Covid-19. Ele estava internado desde o dia 30 de novembro em um hospital de Recife, em estado grave, para o tratamento da doença.

Genival Lacerda Filho foi o primeiro a falar sobre a morte do ícone do forró, publicando uma mensagem sucinta para dizer que o pai havia partido. Poucos minutos depois, João Lacerda Neto, também filho do artista, divulgou uma nota lamentando a perda.

Hoje perdi um dos maiores amigos de minha vida, amigo da música, de ensinamentos, amigo que na hora de brigar, sempre brigava e minutos depois nem lembrava que brigava, porque não guardava mágoa de ninguém. Meu Anjo da guarda, minha Luz, minha vida, hoje ele fez sua última viagem para ficar ao lado do Senhor Deus. Ainda ontem lembro-me de seu sorriso, de apertar sua mão! Agora terei de aprender a viver com sua imagem, e lembranças de um bom pai. Vai na paz meu pai, sempre te amarei, teu João Lacerda Neto, escreveu ele.

Mas não foram apenas os familiares de Genival que prestaram suas homenagens. Nas redes sociais, diversos famosos, principalmente do mundo da música, comentaram a morte do cantor.

A música de Genival Lacerda era pura alegria. Queria agradecer por cada sorriso. Sinto muitíssimo que ele vá embora assim. Um abraço carinhoso para a família, disse Daniela Mercury.

Essa é a imagem que fica pra mim de Genival Lacerda. Essa dança dele com a mão na barriga me faz lembrar a alegria do Brasil, me conecta muito com meus antepassados e me trás uma sensação boa de felicidade , escreveu Marcelo D2;

Conheci Genival Lacerda na rua, ali em frente ao prédio da Folha de São Paulo. Ele foi de uma simpatia incrível.

Ele criou um estilo muito pessoal na música.

Mais uma vítima da Covid 19.

Muito triste! , disse Luiz Thunderbird.