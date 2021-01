Série reúne expoentes dos quadrinhos brasileiros

07/01/2021 | 11:32



Estreia nesta quinta-feira, 7, às 21h30, no canal por assinatura Prime Box Brazil, a série HQuem - A Arte de Desenhar Histórias e integra o Mês do Quadrinho Brasileiro. Dirigida por Rozane Braga, a produção destaca o trabalho de 13 artistas nacionais, que mostram seus trabalhos e a técnica que usam e falam da importância dessa categoria.

Entre os convidados da produção está Marcelo D'Salete, ganhador dos prêmios Jabuti e Eisner (2018), que surge no quarto episódio. Para o quadrinista, "a série explora o vasto universo dos criadores de histórias em quadrinhos no Brasil hoje. Este mercado cresceu muito nos últimos anos, seja na web ou no formato impresso para as livrarias".

Autor de livros como Cumbe (2014) e Angola (2017) e reconhecido como o quadrinista da negritude, D'Salete acredita na força do quadrinho, que "possui recursos e meios artísticos próprios e proporciona uma experiência de leitura muito rica, para públicos de diferentes idades". Segundo o artista, essa arte tem o poder de desenvolver narrativas sobre nossa história, "explorando os quadrinhos, é um modo relevante de compartilhar visões de mundo para um público mais amplo".

Quanto ao momento atual para a sua profissão, afirma que os artistas de quadrinhos são responsáveis por desenvolver, nos últimos anos, diferentes modos de criação. "O recurso convencional do papel e nanquim ainda é usado, mas não podemos esquecer de artistas que hoje utilizam recursos digitais em todo o processo de criação."

Em outros episódios, estarão retratados Wagner William, autor de Silvestre, que venceu Jabuti 2020 de Melhor Quadrinho. Em sua participação, o potiguar de 42 anos mostra detalhes de Bulldogma (2016), que mostra a rotina de uma ilustradora ao lado de seu buldogue francês.

Destaque também para Fabiane Langona, que conquistou seu espaço, sendo uma das poucas cartunistas mulheres a ter tirinhas publicadas em jornais diários de grande circulação. A gaúcha de 36 anos revela os motivos de seu pseudônimo 'Chiquinha', além de falar sobre seu trabalho nos quadrinhos.

Outro nome que surge no seriado é Mateus Santolouco, que despontou no cenário com Mondo Urbano (2010). Reconhecido internacionalmente, o também gaúcho, de 41 anos, é celebrado como dos principais autores da franquia Tartarugas Ninja.

Os demais nomes a compor a série Hquem, que conta com roteiro de Pedro Salomão, são Eloar Guazzelli, Roberta Cirne, Diego Guerlach, Julia Bax, Gabriel Jardim, Fabio Zimbres, Ana Luiza Koehler, Arthur Garcia e Roger Vieira. E, entre um depoimento e outro dos retratados, estudiosos do gênero e fãs de quadrinhos refletem sobre o tema.

Toda quinta-feira, às 21h30, canal exibe um episódio diferente, que ganha reprise às sextas, às 9h30, domingos, às 11h, segundas, às 9h, terças, às 12h30, e quartas, às 12h.