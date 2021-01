Perfis expõem supostas traições de Nego do Borel, ele nega e faz desabafo: Me deixem em paz. Vocês querem me matar?

07/01/2021 | 11:11



Como você viu, uma grande polêmica ronda o fim do relacionamento de Nego do Borel e Duda Reis. Diversas fontes alegam que a influenciadora estaria com medo do ex-namorado e que vivia em uma relação abusiva. Entretanto, a assessoria de imprensa do funkeiro desmentiu os boatos mais de uma vez. E na noite da última quarta-feira, dia 6, o próprio Nego fez um desabafo sobre os últimos rumores envolvendo o término do namoro - e fez um apelo para que as pessoas respeitassem o seu tempo e o deixassem em paz.

No Instagram, diversos perfis expuseram supostas traições de Nego. Por lá, viralizaram prints de conversas onde o artista estaria se comunicando com outras mulheres enquanto namorava com Duda - e ele até teria um perfil secreto no Facebook para manter contato com outras pessoas. Ao ver as publicações, Nego negou qualquer tipo de infidelidade e interação íntima com outras mulheres, dizendo:

Qualquer pessoa hoje pode fazer uma conversa assim. Eles estão aproveitando que acabei de terminar e estão querendo render polêmica, ficam inventando essas b****s e já cansei dessa merda de grupo de borelis [fã-clube], eu estou acionando meu advogado e indo na delegacia.

O músico também fez um desabafo sobre toda a situação:

Vocês precisam respeitar minha vida. Vocês estão me deixando em depressão, toda hora tenho que ficar provando para as pessoas as coisas, toda hora alguém fala algo da minha vida. Minha família sofre por isso. Construí minha carreira com tanto custo, nunca roubei ninguém, nunca matei ninguém, sempre fiz tudo certinho, batalhei e conquistei com trabalho e força de vontade. Por favor, gente, respeitem meu relacionamento, respeitem minha separação, eu peço por favor, me deixem em paz. Vocês querem me matar?

Nego reforçou que as conversas que repercutiram nas redes são falsas:

Separamos tem uma semana. É uma semana que ninguém deixa a gente em paz. Agora fazem uma conversa FAKE e todos publicam, sem ao menos saber o que eu tenho para falar, sendo que é um p**a FAKE. Por favor, me deixem em paz.

Por fim, reafirmou que irá abrir um boletim de ocorrência na delegacia:

Amanhã eu estou indo na delegacia denunciar esse grupo das borelis horrível, que eu nunca participei de m***a de grupo... saco cheio, mano.

Complicado, não é?

Até o momento desta publicação, Duda não se pronunciou sobre o caso publicamente.